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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:15

  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?

Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:35

  lloydbanksua написав:
  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?

Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.


вот
надо перенять подход...


в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней, с ПМ норм все едет, только с суммой сложнее, то 2650 то 2600 то 2500 уже не помню точно, постоянный круговорот
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:46

  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?


В срок не отдают, лучше не связывайтесь
emeta
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