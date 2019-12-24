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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 12:15
newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 12:35
lloydbanksua написав: newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
вот
надо перенять подход...
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней, с ПМ норм все едет, только с суммой сложнее, то 2650 то 2600 то 2500 уже не помню точно, постоянный круговорот
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cohan
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Додано: Нед 05 бер, 2023 12:46
newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
В срок не отдают, лучше не связывайтесь
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emeta
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