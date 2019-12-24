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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 12:15
newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 05 бер, 2023 12:35
lloydbanksua написав: newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
вот
надо перенять подход...
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней, с ПМ норм все едет, только с суммой сложнее, то 2650 то 2600 то 2500 уже не помню точно, постоянный круговорот
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cohan
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Додано: Нед 05 бер, 2023 12:46
newbie написав:
Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?
В срок не отдают, лучше не связывайтесь
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emeta
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Додано: Нед 05 бер, 2023 18:21
cohan написав:
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней
5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?
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newbie
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Додано: Нед 05 бер, 2023 18:38
newbie написав: cohan написав:
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней
5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?
Після закінчення замовляєте, через 5 календарних днів без проблем отримуєте. Долари є навіть в купюрах по 1$, евро кратно 5€.
Купюри норм, у всякому разі без проблем забирають в обмінниках.
Ну, в Києві так
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Додано: Нед 05 бер, 2023 18:58
newbie написав: cohan написав:
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней
5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?
1. заказ сейчас за 5 дней. раньше могут выдать если у вас персмен пойдет на встречу.
2. вроде все паникеры уже смылись с банка и ухудшения быть не должно. ставки выше средних по рынку но на фоне ОВДП не так и много. так что если не будет политического решения то жить должен.
3. отдают нормальными купюрами.
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mephala
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:24
Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?
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Чорний Ворон
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:27
Чорний Ворон написав:
Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?
То було раніше. Наразі після введення абонки в 100 грн. при наявності боргу 20грн.+ сенс ліміту на хам.оні знов з'являється лише при великій сумі ліміту який до того ж вибраний по максимуму. В іншому випадку ви просто спонсоруватимете банк
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Alien
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:28
Чорний Ворон написав:
Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?
Такої можливості наразі немає
Може після нашої перемоги банк відновить КЛ і на Хам-оні
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Amethyst
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