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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:15

  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?

Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:35

  lloydbanksua написав:
  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?

Судя по ветке клуба 100к, отдает с геморроем.


вот
надо перенять подход...


в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней, с ПМ норм все едет, только с суммой сложнее, то 2650 то 2600 то 2500 уже не помню точно, постоянный круговорот
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:46

  newbie написав:Народ, подскажите, Сенс отдает валюту, купленную у него в мобильном приложении и пролежавшую 3 мес на депозите? И как отдает валюту с других валютных депозитов и счетов?


В срок не отдают, лучше не связывайтесь
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:21

  cohan написав:в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней

5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:38

  newbie написав:
  cohan написав:в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней

5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?


Після закінчення замовляєте, через 5 календарних днів без проблем отримуєте. Долари є навіть в купюрах по 1$, евро кратно 5€.
Купюри норм, у всякому разі без проблем забирають в обмінниках.
Ну, в Києві так
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:58

  newbie написав:
  cohan написав:в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней

5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?


1. заказ сейчас за 5 дней. раньше могут выдать если у вас персмен пойдет на встречу.
2. вроде все паникеры уже смылись с банка и ухудшения быть не должно. ставки выше средних по рынку но на фоне ОВДП не так и много. так что если не будет политического решения то жить должен.
3. отдают нормальными купюрами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:24

Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:27

  Чорний Ворон написав:Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?

То було раніше. Наразі після введення абонки в 100 грн. при наявності боргу 20грн.+ сенс ліміту на хам.оні знов з'являється лише при великій сумі ліміту який до того ж вибраний по максимуму. В іншому випадку ви просто спонсоруватимете банк
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:28

  Чорний Ворон написав:Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?

Такої можливості наразі немає
Може після нашої перемоги банк відновить КЛ і на Хам-оні
Amethyst
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