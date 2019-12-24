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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:25
newbie написав: cohan написав:
в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней
5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?
да, без пакеток тяжело, можно вообще не понять в чем проблема
но про бесплатную выдачу и собственно выдачу - два разных вопроса
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Додано: Нед 05 бер, 2023 23:03
Чорний Ворон написав:
Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?
смысл перенести на хамон есть - вот только банк против
хоть и вернули перераспределение лимитов между кредитками но хамон из списка исключили.
так бы уже все кто живет в кредит перекинули свои лимиты на хамон даже не взирая на абонку 100 грн.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 03:54
Amethyst написав: -VICTOR- написав:
....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
я теж такий Висновок для себе зробив. Причому т.я. пролонгація зразу включена, то нічого і робити спочатку не треба. А от не пізніше як за день до закінчення треба відключити. Але на вихідних перемикач пролонгації може не працювати...
Ото танці будуть )
..якась стрьомна ця "рулетка" від Сені
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