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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:25

  newbie написав:
  cohan написав:в Киеве отдает, 5 дней или 0 дней

5 дней то ладно. Там же еще надо выдержать 2 недели на чем то шаровом, чтобы со счета без комисса забрать. Поэтому интересно доживут ли до возврата 5-летних 5%-ных, потому как даже сейчас берут под сильно завышенные ставки. И еще какими купюрами отдают, мусорными, как в Ощаде, которые потом нигде не возьмут, или нормальными?


да, без пакеток тяжело, можно вообще не понять в чем проблема :mrgreen:
но про бесплатную выдачу и собственно выдачу - два разных вопроса
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:03

  Чорний Ворон написав:Повернули ліміт на ред, чи є можливість і сенс перенести його на хамелеон? Раніше, наче, так вигідніше було користуватися?


смысл перенести на хамон есть - вот только банк против :wink:
хоть и вернули перераспределение лимитов между кредитками но хамон из списка исключили.
так бы уже все кто живет в кредит перекинули свои лимиты на хамон даже не взирая на абонку 100 грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:54

  Amethyst написав:
  -VICTOR- написав:....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
я теж такий Висновок для себе зробив. Причому т.я. пролонгація зразу включена, то нічого і робити спочатку не треба. А от не пізніше як за день до закінчення треба відключити. Але на вихідних перемикач пролонгації може не працювати...
Ото танці будуть )

..якась стрьомна ця "рулетка" від Сені :lol:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:33

Коллеги, есть в хозяйстве депозит максимальный... с 9 числа он становится как чемодан без ручки... стоит ли его закрывать уже сегодня или подождать у моря погоды? :)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:20

  Карамболь написав:Коллеги, есть в хозяйстве депозит максимальный... с 9 числа он становится как чемодан без ручки... стоит ли его закрывать уже сегодня или подождать у моря погоды? :)

Если говорить исключительно про Сенс Банк, то стоило его закрывать 2 числа, неделю перекантоваться на мобильном, и с 9 числа на новый трехдневный.
Сейчас уже до 9 числа особого смысла нет закрывать - так получите хотя бы 10% годовых за этот месяц.
ramzes4
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