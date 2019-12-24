Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 22:02
Incasso Пролонгування буде за новими умовами. Завтра повернусь до вас з більш точною відповіддю /Анастасія
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:18
vovabelokon99 написав:
Діють від 7.03, а також не буде підвищення по депозиту Мобільний.
«Пролонгація +»
на 0,50 % на строки розміщення 7- 14 днів та на 1% на строки розміщення від 1 місяця
включно в національній валюті України;
- на 0,50 % на строки розміщення до 12 місяців включно та на 0,25% на строки розміщення
від 18 місяців включно в доларах США;
- на 0,40% в євро, окрім строку розміщення 6 місяців
«Підвищена ставка» також деякі корективи, а саме зменшення, в умовах є таблиця.
угуу
Правила проведення депозитної акції «Пролонгація +»
.....і будемо плекати надію, що ССА з 7го березня буде КОрРеКТнО відображувати нову ставку пролонгації і для старого Мобільного і для нового Прибуткового
Amethyst
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:36
Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна
PUnder
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:37
Amethyst написав:
.....і будемо плекати надію
666 сторінка на гілці форуму нічого не навчили, плекайте далі...
Maxwe11
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:09
Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?
копейка
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:38
копейка написав:
Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?
Если платить в пунктах выдачи, то там практически везде мсс 5399, если
он-лайн, то тут как раз и могут быть сюрпризы, причём иногда абсолютно непредсказуемые
Востаннє редагувалось
Кассандра
в Вів 07 бер, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:39
Maxwe11 написав: 666
сторінка на гілці форуму.
точно.
вед "сенс" - это одно из имен потусторонних сил на диалекте древнешумерского.
flysoulfly
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