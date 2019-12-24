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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:02

Incasso Пролонгування буде за новими умовами. Завтра повернусь до вас з більш точною відповіддю
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11517
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:18

  vovabelokon99 написав:Діють від 7.03, а також не буде підвищення по депозиту Мобільний.
«Пролонгація +»
на 0,50 % на строки розміщення 7- 14 днів та на 1% на строки розміщення від 1 місяця
включно в національній валюті України;
- на 0,50 % на строки розміщення до 12 місяців включно та на 0,25% на строки розміщення
від 18 місяців включно в доларах США;
- на 0,40% в євро, окрім строку розміщення 6 місяців

«Підвищена ставка» також деякі корективи, а саме зменшення, в умовах є таблиця.

угуу
Правила проведення депозитної акції «Пролонгація +»
.....і будемо плекати надію, що ССА з 7го березня буде КОрРеКТнО відображувати нову ставку пролонгації і для старого Мобільного і для нового Прибуткового :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:36

Re: Sense Bank

Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:37

  Amethyst написав:.....і будемо плекати надію

666 сторінка на гілці форуму нічого не навчили, плекайте далі...
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:09

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:38

  копейка написав:Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?

Если платить в пунктах выдачи, то там практически везде мсс 5399, если
он-лайн, то тут как раз и могут быть сюрпризы, причём иногда абсолютно непредсказуемые
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 07 бер, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:39

  Maxwe11 написав:666 сторінка на гілці форуму.
точно.
вед "сенс" - это одно из имен потусторонних сил на диалекте древнешумерского.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:51

  копейка написав:Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?


"Мої розетки" онлайн за останні два роки - 7278, 5732, 5399. Все було продукти, правда без алкоголю. Як мені пояснювала їх служба підтримки, то МСС залежить з якого складу будуть відправляти і який там термінал. Наперед це взнати неможливо. Може і є чисто алкогольні склади, не знаю. Краще дійсно платити на точці видачі.
alibob
 
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