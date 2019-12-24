vovabelokon99 написав:Діють від 7.03, а також не буде підвищення по депозиту Мобільний. «Пролонгація +» на 0,50 % на строки розміщення 7- 14 днів та на 1% на строки розміщення від 1 місяця включно в національній валюті України; - на 0,50 % на строки розміщення до 12 місяців включно та на 0,25% на строки розміщення від 18 місяців включно в доларах США; - на 0,40% в євро, окрім строку розміщення 6 місяців
«Підвищена ставка» також деякі корективи, а саме зменшення, в умовах є таблиця.
Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна
копейка написав:Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)? Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?
"Мої розетки" онлайн за останні два роки - 7278, 5732, 5399. Все було продукти, правда без алкоголю. Як мені пояснювала їх служба підтримки, то МСС залежить з якого складу будуть відправляти і який там термінал. Наперед це взнати неможливо. Може і є чисто алкогольні склади, не знаю. Краще дійсно платити на точці видачі.