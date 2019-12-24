Incasso Пролонгування буде за новими умовами. Завтра повернусь до вас з більш точною відповіддю
/Анастасія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 22:02
Incasso Пролонгування буде за новими умовами. Завтра повернусь до вас з більш точною відповіддю
/Анастасія
Додано: Пон 06 бер, 2023 22:18
угуу
.....і будемо плекати надію, що ССА з 7го березня буде КОрРеКТнО відображувати нову ставку пролонгації і для старого Мобільного і для нового Прибуткового
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:36
Re: Sense Bank
Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:37
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:09
Re: Sense Bank
Підкажіть будь ласка, в кешбек Маркетплейси входить розетка (алкоголь)?
Які інші варіанти ще можуть бути взагалі?
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:38
Если платить в пунктах выдачи, то там практически везде мсс 5399, если
он-лайн, то тут как раз и могут быть сюрпризы, причём иногда абсолютно непредсказуемые
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 07 бер, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:39
Додано: Вів 07 бер, 2023 00:51
"Мої розетки" онлайн за останні два роки - 7278, 5732, 5399. Все було продукти, правда без алкоголю. Як мені пояснювала їх служба підтримки, то МСС залежить з якого складу будуть відправляти і який там термінал. Наперед це взнати неможливо. Може і є чисто алкогольні склади, не знаю. Краще дійсно платити на точці видачі.
Додано: Вів 07 бер, 2023 08:52
Re: Sense Bank
Воспользовался акцией прощение кредита, таки я ФОП 3 группа, упрощеник.
Никогда декларацию как физлицо не подавал... Подаю только как ФОП на 3 группе каждый квартал.
В инструкции от банка пишут, что нужно подать декларацию до "до 01.05.2023 року" - по сроку подходит форма F0100213 - но там непонятки - упрощенщих не попадает ни под одно условие. Спросил в чате на help.sensebank.com.ua - сказали что декларацию необязательно подавать... ну тогда и счета для оплаты тоже не по декларации использовать?
Ну ладно, проехали. Теперь реквизиты для оплаты - нашел 2 похожие категории 11010500 и 11010501 (вроде то что надо? - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню)
А военный сбор тоже 11011000(просто "военный сбор" - этот реквизит - счет тогда использовать) и 11011001
Это головомойка какая-то
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:37
vpchelko а что, буха или Таксера нет?
в кабинете третья кнопка слева
реквизиты да, близко, только необовьязкове декларування это продажа недвиги и т.п., чиста заплатить
а у тебя как раз обовъязкове
кароччччии - что там тебе наговорил саппорт я вникать не буду, может и не обовъязкове, выключення типа, но думаю, что обовъязкове
а саппорт, думаю, тебе про акции / облигации наплел, один хрен им KPI не так идет
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