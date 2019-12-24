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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:25
В сенсе уже появились новые ставки при пролонгации и смотрятся не очень, как по мне
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:04
vpchelko написав:
Воспользовался акцией прощение кредита, таки я ФОП 3 группа, упрощеник.
Никогда декларацию как физлицо не подавал... Подаю только как ФОП на 3 группе каждый квартал.
В инструкции от банка пишут, что нужно подать декларацию до "до 01.05.2023 року" - по сроку подходит форма F0100213 - но там непонятки - упрощенщих не попадает ни под одно условие. Спросил в чате на help.sensebank.com.ua - сказали что декларацию необязательно подавать... ну тогда и счета для оплаты тоже не по декларации использовать?
Ну ладно, проехали. Теперь реквизиты для оплаты - нашел 2 похожие категории 11010500 и 11010501 (вроде то что надо? - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню)
А военный сбор тоже 11011000(просто "военный сбор" - этот реквизит - счет тогда использовать) и 11011001
Это головомойка какая-то
Ваше питання для мене із зірочкою, але вже уточнюю у колег, як краще зробити вам.
Додатково напишу у ПП, щоб отримати ваші дані. І вже там вирішуватиму питання.
/капітан Підтримка, Ярослав
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