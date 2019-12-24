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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:25

В сенсе уже появились новые ставки при пролонгации и смотрятся не очень, как по мне :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:04

  vpchelko написав:Воспользовался акцией прощение кредита, таки я ФОП 3 группа, упрощеник.
Никогда декларацию как физлицо не подавал... Подаю только как ФОП на 3 группе каждый квартал.
В инструкции от банка пишут, что нужно подать декларацию до "до 01.05.2023 року" - по сроку подходит форма F0100213 - но там непонятки - упрощенщих не попадает ни под одно условие. Спросил в чате на help.sensebank.com.ua - сказали что декларацию необязательно подавать... ну тогда и счета для оплаты тоже не по декларации использовать?

Ну ладно, проехали. Теперь реквизиты для оплаты - нашел 2 похожие категории 11010500 и 11010501 (вроде то что надо? - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню)

А военный сбор тоже 11011000(просто "военный сбор" - этот реквизит - счет тогда использовать) и 11011001

Это головомойка какая-то

Ваше питання для мене із зірочкою, але вже уточнюю у колег, як краще зробити вам.
Додатково напишу у ПП, щоб отримати ваші дані. І вже там вирішуватиму питання.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:23

  Кассандра написав:В сенсе уже появились новые ставки при пролонгации и смотрятся не очень, как по мне :roll:

Ті депо що лише закінчаться на днях то ще ладно. А от депо, який у мене закінчився сьогодні та де учора в мовах пролонгації ще горіла підвищена ставка в мене майже пролонгуватися під понижену ставку. Дяка форуму вчасно прочитав - став стукати в чат - там підтвердили, що сьогодні депо пролонгується вже не з +2% а лише з +0.5%. На питання якого дідька - виходить що вчора мене Сенс банк ввів в оману - депо попередження завчасне - сказали що вони просто виконавці і за рішення керівництва не відповідають. Погодились що банк повівся не гарно, а тому погодились дистанційно відмінити пролонгацію. Правда для цього потрібен інший спеціаліст. Через певний час спеціалість з'явився - лонгацію відмінив, але як то кажуть "осад лишився" ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:27

cohan

У таксера "Место регистрации налогоплательщика", "Тип хозяйственной деятельности", "Система налогообложения".

НО! У меня доход по акции 80/20 - это не от хозяйственной деятельности!

Бухгалтер штатный тоже в замешательстве.

Буду спрашивать в налоговой тогда...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:11

Re: Sense Bank

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/7/697746/

А таке вже було тут
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:32

Re: Sense Bank

Разъяснили в телеге налоговой:

По прощенному доходу за 2022 год:
В такому випадку необхідно до 01.05.2023 подати річну декларацію про майновий стан і доходи до податкової за місцем реєстрації. Підлягає оподаткуванню основна сума списаного боргу що перевищує у 2022 році 1625 грн, суму перевищення зазначаєте в рядку 10.13 декларації та розраховуєте 18%ПДФО та 1,5%ВЗ; основна сума списаного боргу в розмірі 1625 грн зазначаєте в рядку 11.3 декларації. Сплатити податки необхідно за наслідком річного декларування до 01.08.2023. на рахунки з КБК 11010500 ПДФО та 11011001 ВЗ за наслідком річного декларування.


категория плательщика налога "громадянин"?
Так


Все равно смущает такая формулировка. Ну видно это компромиссы такие...
vpchelko
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