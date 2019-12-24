|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:25
В сенсе уже появились новые ставки при пролонгации и смотрятся не очень, как по мне
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:04
vpchelko написав:
Воспользовался акцией прощение кредита, таки я ФОП 3 группа, упрощеник.
Никогда декларацию как физлицо не подавал... Подаю только как ФОП на 3 группе каждый квартал.
В инструкции от банка пишут, что нужно подать декларацию до "до 01.05.2023 року" - по сроку подходит форма F0100213 - но там непонятки - упрощенщих не попадает ни под одно условие. Спросил в чате на help.sensebank.com.ua - сказали что декларацию необязательно подавать... ну тогда и счета для оплаты тоже не по декларации использовать?
Ну ладно, проехали. Теперь реквизиты для оплаты - нашел 2 похожие категории 11010500 и 11010501 (вроде то что надо? - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню)
А военный сбор тоже 11011000(просто "военный сбор" - этот реквизит - счет тогда использовать) и 11011001
Это головомойка какая-то
Ваше питання для мене із зірочкою, але вже уточнюю у колег, як краще зробити вам.
Додатково напишу у ПП, щоб отримати ваші дані. І вже там вирішуватиму питання.
/капітан Підтримка, Ярослав
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11518
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:23
Кассандра написав:
В сенсе уже появились новые ставки при пролонгации и смотрятся не очень, как по мне
Ті депо що лише закінчаться на днях то ще ладно. А от депо, який у мене закінчився сьогодні та де учора в мовах пролонгації ще горіла підвищена ставка в мене майже пролонгуватися під понижену ставку. Дяка форуму вчасно прочитав - став стукати в чат - там підтвердили, що сьогодні депо пролонгується вже не з +2% а лише з +0.5%. На питання якого дідька - виходить що вчора мене Сенс банк ввів в оману - депо попередження завчасне - сказали що вони просто виконавці і за рішення керівництва не відповідають. Погодились що банк повівся не гарно, а тому погодились дистанційно відмінити пролонгацію. Правда для цього потрібен інший спеціаліст. Через певний час спеціалість з'явився - лонгацію відмінив, але як то кажуть "осад лишився" ;(
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1498
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:27
cohan
У таксера "Место регистрации налогоплательщика", "Тип хозяйственной деятельности", "Система налогообложения".
НО! У меня доход по акции 80/20 - это не от хозяйственной деятельности!
Бухгалтер штатный тоже в замешательстве.
Буду спрашивать в налоговой тогда...
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:11
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:32
Разъяснили в телеге налоговой:
По прощенному доходу за 2022 год:
В такому випадку необхідно до 01.05.2023 подати річну декларацію про майновий стан і доходи до податкової за місцем реєстрації. Підлягає оподаткуванню основна сума списаного боргу що перевищує у 2022 році 1625 грн, суму перевищення зазначаєте в рядку 10.13 декларації та розраховуєте 18%ПДФО та 1,5%ВЗ; основна сума списаного боргу в розмірі 1625 грн зазначаєте в рядку 11.3 декларації. Сплатити податки необхідно за наслідком річного декларування до 01.08.2023. на рахунки з КБК 11010500 ПДФО та 11011001 ВЗ за наслідком річного декларування.
категория плательщика налога "громадянин"?
Так
Все равно смущает такая формулировка. Ну видно это компромиссы такие...
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:41
ukr0014959 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/7/697746/
А таке вже було тут
почитать бы что они там решили навносить. а то эти дибилы доиграются.
а если подсанкционный чел скупит по 1% акций всех украинских банков? все банки будут национализировать?
ЗЫ
походу банк отобрать не вышло экономически так как банк устоял - решили политическим путем пойти.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7945
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:55
vpchelko написав:cohan
У таксера "Место регистрации налогоплательщика", "Тип хозяйственной деятельности", "Система налогообложения".
НО! У меня доход по акции 80/20 - это не от хозяйственной деятельности!
Бухгалтер штатный тоже в замешательстве.
Буду спрашивать в налоговой тогда...
сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5320
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:56
mephala написав: ukr0014959 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/7/697746/
А таке вже було тут
почитать бы что они там решили навносить. а то эти дибилы доиграются.
а если подсанкционный чел скупит по 1% акций всех украинских банков? все банки будут национализировать?
ЗЫ
походу банк отобрать не вышло экономически так как банк устоял - решили политическим путем пойти.
судя по новости по Жеваго - может получиться, идет расставание, но я все равно думаю, его перепродадут тем же конечным владельцам, можно не беспокоиться
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5320
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:21
cohan написав:
сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет
Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!
Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1049
|195194
|
Вів 07 бер, 2023 16:05
klug
|
|6
|3023
|
|