vpchelko написав:
Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!
Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?
в декларации
откройте посмотрите
есть графа для "доходы ФОПа"
так что декоарация - более общий документ, чем ФОПовская
ну с прощением кредита есть попадание на декларацию, факт, я потому и не делал, но в ветке ОВДП есть мнение что штраф за неподачу небольшой и можно не подавать