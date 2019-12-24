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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:22

  vpchelko написав:
  cohan написав:сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет

Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!

Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?


в декларации
откройте посмотрите
есть графа для "доходы ФОПа"

так что декоарация - более общий документ, чем ФОПовская

ну с прощением кредита есть попадание на декларацию, факт, я потому и не делал, но в ветке ОВДП есть мнение что штраф за неподачу небольшой и можно не подавать
cohan
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  #<1 ... 665666667668
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