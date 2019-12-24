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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:22
vpchelko написав: cohan написав:
сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет
Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!
Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?
в декларации
откройте посмотрите
есть графа для "доходы ФОПа"
так что декоарация - более общий документ, чем ФОПовская
ну с прощением кредита есть попадание на декларацию, факт, я потому и не делал, но в ветке ОВДП есть мнение что штраф за неподачу небольшой и можно не подавать
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Додано: Вів 07 бер, 2023 21:22
Sense Bank написав: titanik написав:emeta
нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте
Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита
И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:11
titanik написав:
менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18
Amethyst написав: titanik написав:
менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют
Боюсь, что это система такая в Сенс банке
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