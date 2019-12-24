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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:22

  vpchelko написав:
  cohan написав:сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет

Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!

Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?


в декларации
откройте посмотрите
есть графа для "доходы ФОПа"

так что декоарация - более общий документ, чем ФОПовская

ну с прощением кредита есть попадание на декларацию, факт, я потому и не делал, но в ветке ОВДП есть мнение что штраф за неподачу небольшой и можно не подавать
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:22

  Sense Bank написав:
  titanik написав:emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте

Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита


И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.
titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:11

Re: Sense Bank

  titanik написав:менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18

  Amethyst написав:
  titanik написав:менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют :mrgreen:


Боюсь, что это система такая в Сенс банке
titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:30

  titanik написав:
  Amethyst написав:
  titanik написав:менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют :mrgreen:


Боюсь, что это система такая в Сенс банке


говнобанка со скотским отношением к клиенту не меняется.
Ошибается каждый, но выводы из своих ошибок делать не умеют.
Завтра же заведут старую шарманку, мол напишите в личку, все виновные будут расстреляны..
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:13

  PUnder написав:Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна :)


Мне сегодня утром позвонили, спросили про мобильный (29 дней), я сказала, что оставляю под 17 процентов. Меня уверили, что процент не меняется. Решила уточнить - и тоже заметила, что бегунок неактивен. А осталось 4 дня, странно это. В принципе, меня это устраивает, если они оставят этот процент. Но каждый месяц придется проверять, какие проценты предлагают.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:50

Hella

Бігунок здається на ніч вимикають. Бо сьогодні в обід був а зараз вже немає знов, але в день ставка по пролонгації вже 16 а не 17% як ще вчора показувало :(
PUnder
 
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