|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:22
vpchelko написав: cohan написав:
сорри, в кабинете налоговой, скрин же
там все просто, правда не помню оно рассчитывает обязательства само или нет
Все просто когда алгоритм четкий и если ответы на все простые вопросы. А по факту,я ФОП на упрощенной системе налогообложения, но почему-то должен в декларации указывать "громодянин" - именно все просто и понятно и самое главное логично!
Где мне найти объеснение, почему "громодянин"?
в декларации
откройте посмотрите
есть графа для "доходы ФОПа"
так что декоарация - более общий документ, чем ФОПовская
ну с прощением кредита есть попадание на декларацию, факт, я потому и не делал, но в ветке ОВДП есть мнение что штраф за неподачу небольшой и можно не подавать
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5334
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:22
Sense Bank написав: titanik написав:emeta
нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте
Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита
И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.
-
titanik
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:11
titanik написав:
менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3740
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18
Amethyst написав: titanik написав:
менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют
Боюсь, что это система такая в Сенс банке
-
titanik
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:30
titanik написав: Amethyst написав: titanik написав:
менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем.
Так може её уволить? Щас он куча народа повалит с яКоробка, там менагеры ушлые, они сразу и на месте кассира, экономиста и с ФОПами работать умеют
Боюсь, что это система такая в Сенс банке
говнобанка со скотским отношением к клиенту не меняется.
Ошибается каждый, но выводы из своих ошибок делать не умеют.
Завтра же заведут старую шарманку, мол напишите в личку, все виновные будут расстреляны..
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2301
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:13
PUnder написав:
Є 2 мобільних, на невеличкі суми. Перемикач пролонгації був завжди з можливістю переключатися. На днях дзвонили, питали чи буду лонгувати? Кажу так. Сьогодні заходжу а вже перемикач не працює, пролонгацію зняти не можна
Мне сегодня утром позвонили, спросили про мобильный (29 дней), я сказала, что оставляю под 17 процентов. Меня уверили, что процент не меняется. Решила уточнить - и тоже заметила, что бегунок неактивен. А осталось 4 дня, странно это. В принципе, меня это устраивает, если они оставят этот процент. Но каждый месяц придется проверять, какие проценты предлагают.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1165
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:50
Hella
Бігунок здається на ніч вимикають. Бо сьогодні в обід був а зараз вже немає знов, але в день ставка по пролонгації вже 16 а не 17% як ще вчора показувало
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 03:18
titanik
Разве нельзя в Sense снимать депозитные деньги через менеджера,а не сразу в кассе,оформив ордер,бесконечное число раз в месяц,как было раньше?
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 1045
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1054
|195625
|
Вів 07 бер, 2023 21:29
cohan
|
|6
|3024
|
|