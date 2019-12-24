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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:25

Scotch Сразу в кассе вам вообще не дадут долларов, я в ноябре попробовал, отправили к менеджеру за бумагой. Хотя казалось бы, карточка на руках, валюта предзаказана, пин-код помню, но нет, только с бумагой от менеджера. Даже без физической выдачи наличных нужна была бумага менеджера, т.е. провести снятие валюты, сразу поменять на гривну и зачислить на гривневую карточку -- все равно нужна бумага, хотя так можно не делать предзаказ наличных.

Сейчас делаю так: предзаказ денег через колцентр или чат в приложении банка, на назначенное время прихожу в банк, иду к менеджеру, получаю бумагу на выдачу наличных, с ней и паспортом в кассу.
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:55

  titanik написав:И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.


займитесь просвещением своего менеджера - ткните в ДКБО. если вам так критичен данный показатель двух снятий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:13

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:будемо вирішувати питання

батога дати?
Мені від прадіда лишився, він бичків загоняв у стойло :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:32

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:будемо вирішувати питання

батога дати?
Мені від прадіда лишився, він бичків загоняв у стойло :)

Поки що своїми силами будемо, але за пропозицію вдячні )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:38

  mephala написав:займитесь просвещением своего менеджера - ткните в ДКБО. если вам так критичен данный показатель двух снятий.


Это бесполезное занятие. Во-первых, она все сама знает. Во-вторых, по её словам виноват оператор колцентра, он, дескать, при бронировании наличных указал "зняття власних коштів", а не депозита. В-третьих, "как мне сказали, так я и работаю" -- система в банке такая.

В итоге нельзя в банке хранить более 200 тыс., потому что без комиссии их не снять. А в случае валюты не больше 190 тыс. в эквиваленте НБУ, потому что банк при выдаче валюты считает эквивалент по собственному завышенному курсу
titanik
 
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