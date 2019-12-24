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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:25
Scotch Сразу в кассе вам вообще не дадут долларов, я в ноябре попробовал, отправили к менеджеру за бумагой. Хотя казалось бы, карточка на руках, валюта предзаказана, пин-код помню, но нет, только с бумагой от менеджера. Даже без физической выдачи наличных нужна была бумага менеджера, т.е. провести снятие валюты, сразу поменять на гривну и зачислить на гривневую карточку -- все равно нужна бумага, хотя так можно не делать предзаказ наличных.
Сейчас делаю так: предзаказ денег через колцентр или чат в приложении банка, на назначенное время прихожу в банк, иду к менеджеру, получаю бумагу на выдачу наличных, с ней и паспортом в кассу.
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titanik
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Додано: Сер 08 бер, 2023 09:55
titanik написав:
И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.
займитесь просвещением своего менеджера - ткните в ДКБО. если вам так критичен данный показатель двух снятий.
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mephala
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:13
Sense Bank написав:
будемо вирішувати питання
батога дати?
Мені від прадіда лишився, він бичків загоняв у стойло
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Amethyst
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:32
Amethyst написав: Sense Bank написав:
будемо вирішувати питання
батога дати?
Мені від прадіда лишився, він бичків загоняв у стойло
Поки що своїми силами будемо, але за пропозицію вдячні )
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:38
mephala написав:
займитесь просвещением своего менеджера - ткните в ДКБО. если вам так критичен данный показатель двух снятий.
Это бесполезное занятие. Во-первых, она все сама знает. Во-вторых, по её словам виноват оператор колцентра, он, дескать, при бронировании наличных указал "зняття власних коштів", а не депозита. В-третьих, "как мне сказали, так я и работаю" -- система в банке такая.
В итоге нельзя в банке хранить более 200 тыс., потому что без комиссии их не снять. А в случае валюты не больше 190 тыс. в эквиваленте НБУ, потому что банк при выдаче валюты считает эквивалент по собственному завышенному курсу
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titanik
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