Додано: Сер 08 бер, 2023 10:49

titanik написав: В итоге нельзя в банке хранить более 200 тыс., потому что без комиссии их не снять. В итоге нельзя в банке хранить более 200 тыс., потому что без комиссии их не снять.

Как-то странно из того, что в месяц нельзя снять больше налика без комиса считать, что в банке больше держать нельзя. Вон, Приват налички в месяц выдаёт не больше миллиона и это на человека, а не на карту. И этот лимит очень тяжело поднимается. Но не так уж и нельзя в нём держать больше. Большинство людей этот лимит настолько не напрягает, что они даже не в курсе о его существовании. А уж у Сени даже, если не воспитывать менеджера: пакетка+хамон+Выгода - 600к грн только в кассе. И ещё 60к в банкоматах. И ещё каждая валютная на 190к. Каждый из этого делает свои выводы, конечно.