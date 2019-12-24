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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13

  titanik написав:Amethyst вот! если снятие личных средств, то да можно и требовать подтверждать, а я депозиты снимаю, у меня прирост в месяц много меньше

Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь! :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16

Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29

  titanik написав:Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?


раньше это вообще был потолок размещения денег в БСУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37

mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
titanik
 
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