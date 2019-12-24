Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16
Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь
А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37
mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
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