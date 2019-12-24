Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь!
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16
Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь
А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37
mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32
Re: Sense Bank
Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Кстати, когда я задавала вопрос о смене ставок на прошлой неделе, тут мне ответили, что на 29 дней изменения не касаются.
Всем остальным, у кого Мобильный, советую проверить ставки при продлении.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:46
З 06/03 змінилися умови акції Пролонгація+: "Мобільний" в гривні
+0,50% річних на строк 7-14 днів (включно);
+ 1% річних на строк 29 днів (прирівнюється до 1 місяця). Як розумію у вас на 29 днів, по ньому ставка пролонгації буде 15% (ну і +1% по акції). Якщо обіцяли 17%, то це не так Напишемо в особисті, щоб проговорити з співробітником ситуацію.
Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.
^Богдан
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:58
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