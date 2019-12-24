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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13

  titanik написав:Amethyst вот! если снятие личных средств, то да можно и требовать подтверждать, а я депозиты снимаю, у меня прирост в месяц много меньше

Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь! :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16

Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29

  titanik написав:Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?


раньше это вообще был потолок размещения денег в БСУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37

mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32

Re: Sense Bank

Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Кстати, когда я задавала вопрос о смене ставок на прошлой неделе, тут мне ответили, что на 29 дней изменения не касаются.
Всем остальным, у кого Мобильный, советую проверить ставки при продлении.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:46

  Hella написав:Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Что скажет представитель?

З 06/03 змінилися умови акції Пролонгація+: "Мобільний" в гривні
+0,50% річних на строк 7-14 днів (включно);
+ 1% річних на строк 29 днів (прирівнюється до 1 місяця). Як розумію у вас на 29 днів, по ньому ставка пролонгації буде 15% (ну і +1% по акції). Якщо обіцяли 17%, то це не так :( Напишемо в особисті, щоб проговорити з співробітником ситуацію.

Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:58

  Sense Bank написав:
Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.

^Богдан


Один уже :). А жаль, к банку привыкла.
Вопрос - если перечислят на карту, как получить - через менеджера?
Hella
 
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