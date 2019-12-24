Додано: Сер 08 бер, 2023 15:26

titanik написав: Sense Bank написав: titanik написав: emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте

Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).

Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )

^Микита Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )^Микита



И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал. И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.

На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...Умовно, якщо ви знімаєте 3 депозити за 3 дні - комісії не буде.Якщо ви знімаєте 2 рази кошти з депозиту - вони погашають 2 ваші безкоштовні спроби для зняття. Тоді 3 раз, якщо ви захочете зняти кошти, які не стосувались депозиту - буде вже комісія.Якщо ви зняли 2 рази власні кошти (які не стосувались депозиту ), після чого 2 рази зняли кошти з депозиту - комісії не буде.На даний момент система працює саме так. Це найточніша відповідь, яка мала бути. Саме тому вам і зазначали, що буде комісія, після 2 зняттів депозиту, на власні кошти, але не на наступні зняття коштів з депозиту.Додатково до цього, всім працівникам відділень буде надіслано нагадування, щодо операцій по зняттю коштів. Ну і звичайно передав справу до відділу контролю, тому будуть проведені додаткові роботи.*Микита