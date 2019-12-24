Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь!
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16
Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь
А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37
mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32
Re: Sense Bank
Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Кстати, когда я задавала вопрос о смене ставок на прошлой неделе, тут мне ответили, что на 29 дней изменения не касаются.
Всем остальным, у кого Мобильный, советую проверить ставки при продлении.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:46
З 06/03 змінилися умови акції Пролонгація+: "Мобільний" в гривні
+0,50% річних на строк 7-14 днів (включно);
+ 1% річних на строк 29 днів (прирівнюється до 1 місяця). Як розумію у вас на 29 днів, по ньому ставка пролонгації буде 15% (ну і +1% по акції). Якщо обіцяли 17%, то це не так Напишемо в особисті, щоб проговорити з співробітником ситуацію.
Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.
^Богдан
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:58
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:26
На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...
Умовно, якщо ви знімаєте 3 депозити за 3 дні - комісії не буде.
Якщо ви знімаєте 2 рази кошти з депозиту - вони погашають 2 ваші безкоштовні спроби для зняття. Тоді 3 раз, якщо ви захочете зняти кошти, які не стосувались депозиту - буде вже комісія.
Якщо ви зняли 2 рази власні кошти (які не стосувались депозиту ), після чого 2 рази зняли кошти з депозиту - комісії не буде.
На даний момент система працює саме так. Це найточніша відповідь, яка мала бути. Саме тому вам і зазначали, що буде комісія, після 2 зняттів депозиту, на власні кошти, але не на наступні зняття коштів з депозиту.
Додатково до цього, всім працівникам відділень буде надіслано нагадування, щодо операцій по зняттю коштів. Ну і звичайно передав справу до відділу контролю, тому будуть проведені додаткові роботи.
*Микита
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:45
Это новое изобретение? Я пару месяцев назад у личного менеджера интересовался и она мне сказала, что нет никакой системы: менеджер сам смотрит какие были поступления на счёт и в соответствии с этим решает выписывать ордер, который в лимит засчитывается или вне лимита.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:53
Ну так представник банку так же й написав, що "система... не розпізнає" - треба щоб людина очима подивилась і руцями зафіксували чи депозитні це кошти чи ні.
Мене цікавить інше - шановні представники банку - тут на форумі описували випадки коли менеджер у випадку коли це було третє зняття готівки з картки за місяць у кассі банку і це були депозитні кошти просив клієнта на час створення ордеру та видачі коштів заблокувати картку у додатку Сенсбанку. Можете пояснити навіщо це робиться? Що ще не розпізнає ваша система внаслідок чого клієнтові виникає необхідність "танцювати з бубном" щоб реалізувати своє право отримання готівки по депо що скінчилось? Бо чесно кажучи прохання менеджера заблокувати картку виглядає дещо по дебільному
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