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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:13

  titanik написав:Amethyst вот! если снятие личных средств, то да можно и требовать подтверждать, а я депозиты снимаю, у меня прирост в месяц много меньше

Да неее, финмон каждый принос (и нал и безнал), т.е. размещение на депо анализирует, а не прирост после окончания депо. Берегитесь! :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:16

Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:29

  titanik написав:Amethyst в общем, у меня приносов ниоткуда мало, так что не боюсь

А что, оборот депозитов около 200 тыс. это так много?


раньше это вообще был потолок размещения денег в БСУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:37

mephala в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32

Re: Sense Bank

Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Кстати, когда я задавала вопрос о смене ставок на прошлой неделе, тут мне ответили, что на 29 дней изменения не касаются.
Всем остальным, у кого Мобильный, советую проверить ставки при продлении.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:46

  Hella написав:Вчера мне звонили насчет депозита Мобильный, буду ли продлевать. Спросила, останутся ли 17%, сказали, что останутся. Я оставляю на продление.
Потом вдруг бегунок серый, как тут отмечалось.
И вот он снова активный, НО! Ставка при пролонгации 16%.
То есть, представительница банка вчера дала мне неверную информацию?
До продления четыре дня, мне 16% не нравятся. Мне больше нравятся 17,7, которые предлагает Укргазбанк.
Что скажет представитель?

З 06/03 змінилися умови акції Пролонгація+: "Мобільний" в гривні
+0,50% річних на строк 7-14 днів (включно);
+ 1% річних на строк 29 днів (прирівнюється до 1 місяця). Як розумію у вас на 29 днів, по ньому ставка пролонгації буде 15% (ну і +1% по акції). Якщо обіцяли 17%, то це не так :( Напишемо в особисті, щоб проговорити з співробітником ситуацію.

Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:58

  Sense Bank написав:
Якщо бажаєте, то зараз ще можна скасувати пролонгацію (це можна зробити не пізніше, ніж за день), або в додатку деактивувати бігунок, якщо не вийде - можна в чаті.

^Богдан


Один уже :). А жаль, к банку привыкла.
Вопрос - если перечислят на карту, как получить - через менеджера?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:26

  titanik написав:
  Sense Bank написав:
  titanik написав:emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте

Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита


И что вы думаете, сегодня забирал следующий депозит, и менеджер опять затянула свое - вот это первое снятие через кассу в марте, мы все считаем. На то, что это депозитные средства, сказала "а вот при заказе наличной валюты у вас указано "власні кошти" - то есть типа это и не от неё зависит, а злобный оператор в колцентре при предзаказе валюты так записал.


На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...

Умовно, якщо ви знімаєте 3 депозити за 3 дні - комісії не буде.

Якщо ви знімаєте 2 рази кошти з депозиту - вони погашають 2 ваші безкоштовні спроби для зняття. Тоді 3 раз, якщо ви захочете зняти кошти, які не стосувались депозиту - буде вже комісія.

Якщо ви зняли 2 рази власні кошти (які не стосувались депозиту ), після чого 2 рази зняли кошти з депозиту - комісії не буде.

На даний момент система працює саме так. Це найточніша відповідь, яка мала бути. Саме тому вам і зазначали, що буде комісія, після 2 зняттів депозиту, на власні кошти, але не на наступні зняття коштів з депозиту.

Додатково до цього, всім працівникам відділень буде надіслано нагадування, щодо операцій по зняттю коштів. Ну і звичайно передав справу до відділу контролю, тому будуть проведені додаткові роботи.
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:45

  Sense Bank написав:На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...

Это новое изобретение? Я пару месяцев назад у личного менеджера интересовался и она мне сказала, что нет никакой системы: менеджер сам смотрит какие были поступления на счёт и в соответствии с этим решает выписывать ордер, который в лимит засчитывается или вне лимита.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:53

  moveton написав:
  Sense Bank написав:На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...

Это новое изобретение? Я пару месяцев назад у личного менеджера интересовался и она мне сказала, что нет никакой системы: менеджер сам смотрит какие были поступления на счёт и в соответствии с этим решает выписывать ордер, который в лимит засчитывается или вне лимита.

Ну так представник банку так же й написав, що "система... не розпізнає" - треба щоб людина очима подивилась і руцями зафіксували чи депозитні це кошти чи ні.
Мене цікавить інше - шановні представники банку - тут на форумі описували випадки коли менеджер у випадку коли це було третє зняття готівки з картки за місяць у кассі банку і це були депозитні кошти просив клієнта на час створення ордеру та видачі коштів заблокувати картку у додатку Сенсбанку. Можете пояснити навіщо це робиться? Що ще не розпізнає ваша система внаслідок чого клієнтові виникає необхідність "танцювати з бубном" щоб реалізувати своє право отримання готівки по депо що скінчилось? Бо чесно кажучи прохання менеджера заблокувати картку виглядає дещо по дебільному
Alien
 
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