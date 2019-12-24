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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:46
Re: Sense Bank
Скажите, пожалуйста, если на карту упадет депозит Мобильный, его в кассе тоже через менеджера получать? Или можно просто снять с карты? Нужно ли заказывать деньги?
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