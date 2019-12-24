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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:46

Re: Sense Bank

Скажите, пожалуйста, если на карту упадет депозит Мобильный, его в кассе тоже через менеджера получать? Или можно просто снять с карты? Нужно ли заказывать деньги?
Hella
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 25.08.09
Подякував: 120 раз.
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  #<1 ... 668669670671
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