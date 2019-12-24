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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:46
Скажите, пожалуйста, если на карту упадет депозит Мобильный, его в кассе тоже через менеджера получать? Или можно просто снять с карты? Нужно ли заказывать деньги?
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Hella
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:59
Hella написав:
Скажите, пожалуйста, если на карту упадет депозит Мобильный, его в кассе тоже через менеджера получать? Или можно просто снять с карты? Нужно ли заказывать деньги?
Любой депо можно получить через менагер-касса без учета отех 2х обналов с карты.
Согласно ДБО заказывать гроши (за 5 дн) нужно от 2000 (двуХ тысяч) грн.
Однако, в зависимости от конкретной ситуации в конкретном отд-и можно получить БЕЗ заказа от 500 до 1000уе/дн (особенно если у вас есть толковый персмен).
Можно и просто снять с карты, но тогда бесплатно не более 2х раз в мес.
А можно грн. и СЭПом/р2р раскидать по банкам.
Дерзайте
ПС. Щас есть лимит НБУ 100Кгрн/дн
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:18
Hella
Бачу вище вам вже відповіли
Цілком все вірно)
Марі♥
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 08 бер, 2023 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:19
titanik написав:mephala
в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
Ёооо, я вас спасу !
Вам отвечать перед (внутренним) финмоном только ЗА СЕБЯ, а не прикрываться ЧУЖИМИ заработками.
Почитайте старенькую веточку Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Банка должна знать своего клиента
До войны финмон возбуждался и от 100..200Кгрн оборота за любые 90дн, если, например, клиент указывал в Анкете, шо он безработный.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:30
titanik написав:mephala
в прошлом году это двухмесячный зароботок солдата в области, где ведутся боевые действия. А с введением краткосрочных депозитов эти 200 тыс. могут приноситься-сниматься много раз в месяц. Причем в разных банках. Это где-то мониторится по-вашему?
до войны фонд гарантировал 200К. потому кто раньше настроил финансовую машину на это правило то не так быстро перешел на новые правила.
канеш кому руки жгут большие объемы бабок то быстро перешли на анлимитед согласно нового гарантирования но это не значит что всем так уж нужно снимать больше 200К в месяц. потому ваша проблема может и имеет место но ИМХО не так уж и масштабна.
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mephala
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:35
Sense Bank написав:
На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...
Умовно, якщо ви знімаєте 3 депозити за 3 дні - комісії не буде.
Якщо ви знімаєте 2 рази кошти з депозиту - вони погашають 2 ваші безкоштовні спроби для зняття. Тоді 3 раз, якщо ви захочете зняти кошти, які не стосувались депозиту - буде вже комісія.
Якщо ви зняли 2 рази власні кошти (які не стосувались депозиту ), після чого 2 рази зняли кошти з депозиту - комісії не буде.
На даний момент система працює саме так. Це найточніша відповідь, яка мала бути. Саме тому вам і зазначали, що буде комісія, після 2 зняттів депозиту, на власні кошти, але не на наступні зняття коштів з депозиту.
Додатково до цього, всім працівникам відділень буде надіслано нагадування, щодо операцій по зняттю коштів. Ну і звичайно передав справу до відділу контролю, тому будуть проведені додаткові роботи.
*Микита
а можно вот эту всю беллетристику обосновать пунктами ДКБО?
а то больше похоже на рассуждение кухарки - я так вижу.
ведь в суд если что вы будете предъявлять свое ДКБО а не ваши какие то внутренние работы системы и так узрел менеджер.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:17
orange2021md бенефіціарами банку є Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов.
Вони є вигодоотримувачами , вони отримують прибуток. Або збиток ,якщо ви вказуєте на збиток.
Саме про це і мова хто отримує прибуток від діяльності банку і куди (в рф) цей прибуток йде.
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