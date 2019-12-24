Sense Bank написав:

На сьогодні система рахує зняття "по черзі" (вона не розпізнає, чи були це депозитні кошти, чи власні...і тим більше неважливо чи були там власні кошти на рахунку, чи вони уже надійшли після виплати депозиту...Умовно, якщо ви знімаєте 3 депозити за 3 дні - комісії не буде.Якщо ви знімаєте 2 рази кошти з депозиту - вони погашають 2 ваші безкоштовні спроби для зняття. Тоді 3 раз, якщо ви захочете зняти кошти, які не стосувались депозиту - буде вже комісія.Якщо ви зняли 2 рази власні кошти (які не стосувались депозиту ), після чого 2 рази зняли кошти з депозиту - комісії не буде.На даний момент система працює саме так. Це найточніша відповідь, яка мала бути. Саме тому вам і зазначали, що буде комісія, після 2 зняттів депозиту, на власні кошти, але не на наступні зняття коштів з депозиту.Додатково до цього, всім працівникам відділень буде надіслано нагадування, щодо операцій по зняттю коштів. Ну і звичайно передав справу до відділу контролю, тому будуть проведені додаткові роботи.*Микита