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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:34
Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Да уж, не порадовали..Требуем сатисфакции..?))
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