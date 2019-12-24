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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:34
Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Да уж, не порадовали..Требуем сатисфакции..?))
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Incasso
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02
і на 29 днів теж пропав
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:03
Incasso написав:
Требуем сатисфакции..?))
ага, ФАКция
уже точно есть )
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:10
Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею
/Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:12
Sense Bank написав: Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею
/Андрій
Дякую за оперативне втручання - з'явились в мене в прибуткових і 7, і 14 днів, і місяць
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Alien
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