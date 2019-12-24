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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:34

  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?

Да уж, не порадовали..Требуем сатисфакции..?))
Incasso
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Повідомлень: 59
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02

Re: Sense Bank

і на 29 днів теж пропав
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 27.03.15
Подякував: 789 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:03

Re: Sense Bank

  Incasso написав:Требуем сатисфакции..?))

ага, ФАКция уже точно есть )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 690 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:10

  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?


Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11524
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:12

  Sense Bank написав:
  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?


Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею

/Андрій

Дякую за оперативне втручання - з'явились в мене в прибуткових і 7, і 14 днів, і місяць
Alien
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 398 раз.
 
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  #<1 ... 669670671672
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