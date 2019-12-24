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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:34

  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?

Да уж, не порадовали..Требуем сатисфакции..?))
Incasso
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Повідомлень: 59
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02

Re: Sense Bank

і на 29 днів теж пропав
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1077
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Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:03

Re: Sense Bank

  Incasso написав:Требуем сатисфакции..?))

ага, ФАКция уже точно есть )
Amethyst
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Повідомлень: 3761
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Подякували: 691 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:10

  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?


Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:12

  Sense Bank написав:
  Alien написав:Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?


Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею

/Андрій

Дякую за оперативне втручання - з'явились в мене в прибуткових і 7, і 14 днів, і місяць
Alien
 
Повідомлень: 1518
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:28

А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?
Кассандра
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Повідомлень: 1318
З нами з: 04.12.12
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:41

  Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?

Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;
+1% річних на строки від 1 місяця включно.

в доларах
+0,30% річних на строк 1 місяць включно.
+0,50% річних на строки до 12 місяців включно.
+0,25% річних на строки від 18 місяців включно.
в євро

+0,40% річних на усі строки, окрім строку 6 місяців.

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:00

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+1% річних на строки від 1 місяця включно.

На 1 міс ніяк не відкривається.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:08

  Ой+ написав:
  Sense Bank написав:Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+1% річних на строки від 1 місяця включно.

На 1 міс ніяк не відкривається.


Ви вже оновили Sense до останньої версії ? Така проблема може бути на старій версії додатку, і оновлення має допомогти

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:18

Sense Bank

напишіть точний номер останньої версії де все працює,
андроід та айос
дякую
greenozon
 
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