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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:34
Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Да уж, не порадовали..Требуем сатисфакции..?))
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Incasso
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02
і на 29 днів теж пропав
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:03
Incasso написав:
Требуем сатисфакции..?))
ага, ФАКция
уже точно есть )
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:10
Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею
/Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:12
Sense Bank написав: Alien написав:
Мені здавалось що згідно анонсованих нещодавно змін сьогодні крім 3-денного депо швидкий мали б з'явитись ще й прибуткові на 7 та 14 днів. Швидкий є, а прибуткові лише від 3 місяців. То так і було задумано?
Як то кажуть "щось пішло не так" 😅 Дійсно, мали б вже бути доступні Прибуткові на 7/14 днів, але поки що їх в Sense немає. Вже написав для уточнення щодо цього, і як тільки буде відповідь, то повернусь до вас із нею
/Андрій
Дякую за оперативне втручання - з'явились в мене в прибуткових і 7, і 14 днів, і місяць
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Alien
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:28
А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?
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Кассандра
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:41
Кассандра написав:
А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?
Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;
+1% річних на строки від 1 місяця включно.
в доларах
+0,30% річних на строк 1 місяць включно.
+0,50% річних на строки до 12 місяців включно.
+0,25% річних на строки від 18 місяців включно.
в євро
+0,40% річних на усі строки, окрім строку 6 місяців.
/Андрій
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:00
Sense Bank написав:
Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+1% річних на строки від 1 місяця включно.
На 1 міс ніяк не відкривається.
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Ой+
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:08
Ой+ написав: Sense Bank написав:
Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+1% річних на строки від 1 місяця включно.
На 1 міс ніяк не відкривається.
Ви вже оновили Sense до останньої версії ? Така проблема може бути на старій версії додатку, і оновлення має допомогти
/Андрій
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:18
Sense Bank
напишіть точний номер останньої версії де все працює,
андроід та айос
дякую
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greenozon
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