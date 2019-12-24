Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34

Sense Bank написав: Кассандра написав: А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или

сейчас чисто голая ставка? А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше илисейчас чисто голая ставка?

Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:

в гривні:

+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;

+1% річних на строки від 1 місяця включно.



/Андрій Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:в гривні:+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;+1% річних на строки від 1 місяця включно./Андрій

Получается, что новый "Прибутковый" на 7 и 14 дней да и на месяц тоже это те же фаберже, что старый мобильный после изменения условий пролонгации - в конечном итоге ставка 12,5 и 13,5% и 16% после первой пролонгации да и ещё потери в виде 0,5% при первоначальном открытии. И какой тогда смысл на него переходить? Тогда уже лучше оставаться на мобильном, чем сделать кучу телодвижений и получить тот же результат, но с потерей % на первом депозите и невыплатой %% за последний день мобильного депо и первый день прибуткового. Не думаю, что это будет рационально. Или я что-то упустила и не понимаю что и как?