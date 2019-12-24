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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:21

greenozon
IOS 3.4.0 (3609)
Android 3.4.0 (452)
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:30

Sense Bank, будь ласка, мені тута клялися на крові, що %% нарахують за ВСІ ТРИ ДОБИ розміщення!!
Отут я бачу тільки ДВІ :idea:
Зображення

Хто збрехав, чия то пся крев?! :lol:

ПС. В договорі вкладу вказано:
2.1. Нарахування процентів здійснюється з першого дня зарахування грошових коштів на
депозитний рахунок до дня завершення строку дії Вкладу.
Я так розумію, що таки ДО це нє ПО. Тобто таки ДУПО :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 09 бер, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?

Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;
+1% річних на строки від 1 місяця включно.

/Андрій

Получается, что новый "Прибутковый" на 7 и 14 дней да и на месяц тоже это те же фаберже, что старый мобильный после изменения условий пролонгации - в конечном итоге ставка 12,5 и 13,5% и 16% после первой пролонгации да и ещё потери в виде 0,5% при первоначальном открытии. И какой тогда смысл на него переходить? Тогда уже лучше оставаться на мобильном, чем сделать кучу телодвижений и получить тот же результат, но с потерей % на первом депозите и невыплатой %% за последний день мобильного депо и первый день прибуткового. Не думаю, что это будет рационально. Или я что-то упустила и не понимаю что и как? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:38

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:Или я что-то упустила и не понимаю что и как?

Я тож пришел к такому выводу.
Др. дело, шо новых Мобильных уже не отрывают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:38

Re: Sense Bank

Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все?
Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика.
Оновив МАБ, 1 міс відкрив.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 09 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:46

Amethyst ну старые можно не закрывать тогда сразу все, а по мере необходимомсти
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:53

  Amethyst написав:Sense Bank, будь ласка, мені тута клялися на крові, що %% нарахують за ВСІ ТРИ ДОБИ розміщення!!
Отут я бачу тільки ДВІ :idea:
Зображення

Хто збрехав, чия то пся крев?! :lol:

ПС. В договорі вкладу вказано:
2.1. Нарахування процентів здійснюється з першого дня зарахування грошових коштів на
депозитний рахунок до дня завершення строку дії Вкладу.
Я так розумію, що таки ДО це нє ПО. Тобто таки ДУПО :mrgreen:


написали в тг що це бага
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:18

greenozon а чё они тут не напишут? Вы уж им там подскажите, что их ответ на финансах ждут :wink:
Кассандра
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