greenozon
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:30
Sense Bank, будь ласка, мені тута клялися на крові, що %% нарахують за ВСІ ТРИ ДОБИ розміщення!!
Отут я бачу тільки ДВІ
Хто збрехав, чия то пся крев?!
ПС. В договорі вкладу вказано:
2.1. Нарахування процентів здійснюється з першого дня зарахування грошових коштів на
депозитний рахунок до дня завершення строку дії Вкладу.
Я так розумію, що таки ДО це нє ПО. Тобто таки ДУПО
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 09 бер, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:34
Получается, что новый "Прибутковый" на 7 и 14 дней да и на месяц тоже это те же фаберже, что старый мобильный после изменения условий пролонгации - в конечном итоге ставка 12,5 и 13,5% и 16% после первой пролонгации да и ещё потери в виде 0,5% при первоначальном открытии. И какой тогда смысл на него переходить? Тогда уже лучше оставаться на мобильном, чем сделать кучу телодвижений и получить тот же результат, но с потерей % на первом депозите и невыплатой %% за последний день мобильного депо и первый день прибуткового. Не думаю, что это будет рационально. Или я что-то упустила и не понимаю что и как?
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:38
Re: Sense Bank
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:38
Re: Sense Bank
Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все?
Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика.
Оновив МАБ, 1 міс відкрив.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 09 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:46
Amethyst ну старые можно не закрывать тогда сразу все, а по мере необходимомсти
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:53
написали в тг що це бага
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:18
greenozon а чё они тут не напишут? Вы уж им там подскажите, что их ответ на финансах ждут
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lloydbanksua, Sense Bank і 1 гість
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