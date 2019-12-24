RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 672673674675>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:39

  Ой+ написав:Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все?
Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика.
Оновив МАБ, 1 міс відкрив.

Вітаю! Особливості депозиту "Максимальний" полягають в тому, що перерахування відбувається, якщо ви закриваєте/знімаєте за неповний календарний місяць розміщення.
Наприклад, ви оформили депозит 26.02, а вже 10.03 вирішили його закрити. Тому, щоб не було перерахування і не отримати 3%, то потрібно його закривати не 10.03, а 1.04 (у новому календарному місяці).

Про зміни є стаття для клієнтів у нашій БЗ: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4490310802 :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 09 бер, 2023 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:39

  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?


обещали 13...в новостях на тлф в сенсе...а на след день 12...это точно я делала скрины ...
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:42

  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?

Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:48

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?

Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;
+1% річних на строки від 1 місяця включно........
......
/Андрій


оформила прибутковий..1 мес. 15%

и что вижу,
после оформления ставка при пролонгации 15%

где же бонус +1 при пролонгации?
уточните пож-та инфу спасибо.
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:00

  rom888 написав:
  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или
сейчас чисто голая ставка?

Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023:
в гривні:
+0,50 % річних на строки від 7-14 днів;
+1% річних на строки від 1 місяця включно........
......
/Андрій


оформила прибутковий..1 мес. 15%

и что вижу,
после оформления ставка при пролонгации 15%

где же бонус +1 при пролонгации?
уточните пож-та инфу спасибо.

Підкажіть, будь ласка, у вас остання версія Sense SuperApp? Сьогодні оновлювалися?
Бо був фідбек, що на старих версіях можуть спостерігатися проблеми при відображенні, тому рекомендовано оновитися.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:03

,,,
Востаннє редагувалось rom888 в Чет 09 бер, 2023 15:06, всього редагувалось 1 раз.
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:05

оформила прибутковий..1 мес. 15%

и что вижу,
после оформления ставка при пролонгации 15%

где же бонус +1 при пролонгации?
уточните пож-та инфу спасибо.[/quote]

Підкажіть, будь ласка, у вас остання версія Sense SuperApp? Сьогодні оновлювалися?
Бо був фідбек, що на старих версіях можуть спостерігатися проблеми при відображенні, тому рекомендовано оновитися.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)[/quote][/quote]

да сегодня обновила где-то в 12-13 часов
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:11

Sense Bank

сегодня в обед обновила
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:14

Кассандра Виходить, що так. Будуть ті самі фаберже, тільки в профіль😅
Звісно, якщо у вас вже є відкрити депозит Мобільний, то не обов'язково закривати його, щоб втрачати %%

/Андрій 💙
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:14

Sense Bank

сейчас в 15:20 появлась ставка 16% при пролонгации...спасибо.
rom888
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 672673674675>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Vatsyk і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 105, 106, 107
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1063 196569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 06:55
ingtrans
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3028
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3711)
09.03.2023 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.