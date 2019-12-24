Ой+ написав:Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все? Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика. Оновив МАБ, 1 міс відкрив.
Вітаю! Особливості депозиту "Максимальний" полягають в тому, що перерахування відбувається, якщо ви закриваєте/знімаєте за неповний календарний місяць розміщення. Наприклад, ви оформили депозит 26.02, а вже 10.03 вирішили його закрити. Тому, щоб не було перерахування і не отримати 3%, то потрібно його закривати не 10.03, а 1.04 (у новому календарному місяці).
Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или сейчас чисто голая ставка?
Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023: в гривні: +0,50 % річних на строки від 7-14 днів; +1% річних на строки від 1 місяця включно........ ...... /Андрій
оформила прибутковий..1 мес. 15%
и что вижу, после оформления ставка при пролонгации 15%
где же бонус +1 при пролонгации? уточните пож-та инфу спасибо.
Кассандра написав:А к Прибутковым какой-нибудь бонус предусмотрен при продлении как это было раньше или сейчас чисто голая ставка?
Так, зараз діє акція "Пролонгація +". При пролонгації в період проведення акції (З 01.09.2022 по 01.01.2024) до базової % ставки додається бонус. Якщо говорити про Прибутковий, то розмір бонусів від 07.03.2023: в гривні: +0,50 % річних на строки від 7-14 днів; +1% річних на строки від 1 місяця включно........ ...... /Андрій
оформила прибутковий..1 мес. 15%
и что вижу, после оформления ставка при пролонгации 15%
где же бонус +1 при пролонгации? уточните пож-та инфу спасибо.
Підкажіть, будь ласка, у вас остання версія Sense SuperApp? Сьогодні оновлювалися? Бо був фідбек, що на старих версіях можуть спостерігатися проблеми при відображенні, тому рекомендовано оновитися. /капітан Підтримка, Ярослав
и что вижу, после оформления ставка при пролонгации 15%
где же бонус +1 при пролонгации? уточните пож-та инфу спасибо.[/quote]
Підкажіть, будь ласка, у вас остання версія Sense SuperApp? Сьогодні оновлювалися? Бо був фідбек, що на старих версіях можуть спостерігатися проблеми при відображенні, тому рекомендовано оновитися. /капітан Підтримка, Ярослав [/quote][/quote]