cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?
Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"? /капітан Підтримка, Ярослав
Ярославе (чи краще капітане Підтримко? )- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року Запускаємо новий депозит "Швидкий"... ▪ ставки: у гривні — 13% річних... Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки: ▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних; ▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...
А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик
Ой+ написав:Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все? Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика. Оновив МАБ, 1 міс відкрив.
Вітаю! Особливості депозиту "Максимальний" полягають в тому, що перерахування відбувається, якщо ви закриваєте/знімаєте за неповний календарний місяць розміщення. Наприклад, ви оформили депозит 26.02, а вже 10.03 вирішили його закрити. Тому, щоб не було перерахування і не отримати 3%, то потрібно його закривати не 10.03, а 1.04 (у новому календарному місяці).
З вашого посилання: "Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%)." Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%. А якщо, наприклад, при багаторічному депо з виплатою в кінці банк надумав би поміняти ставку на від'ємну, то також би вирахували за всі попередні роки?
cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?
Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"? /капітан Підтримка, Ярослав
Ярославе (чи краще капітане Підтримко? )- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року Запускаємо новий депозит "Швидкий"... ▪ ставки: у гривні — 13% річних... Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки: ▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних; ▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...
А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик
Чомусь інформація, на котру ви посилаєтеся та надавалася вище трохи відрізняється. Ось, дивлюся у статтю: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4490310802 По депозиту "Швидкий" - 12% для гривні, а не 13% По "Прибутковому" - для строків розміщення 7 днів — 12% річних; для строків розміщення 14 днів — 13%. /капітан Підтримка, Ярослав
Sense Bank це якраз пояснити дуже просто. В тій статі на яку ви дали посилання - є примітка - оновлено 4 години тому. На відміну від форуму ваші колеги можуть у статтю вносити будь які правки. А ось на форумі лишився первісний текст яким він був 28 лютого. Думаю це очевидно
Ой+ написав:З вашого посилання: "Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%)." Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%. А якщо, наприклад, при багаторічному депо з виплатою в кінці банк надумав би поміняти ставку на від'ємну, то також би вирахували за всі попередні роки?