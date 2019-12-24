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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:17

  rom888 написав:Sense Bank

сейчас в 15:20 появлась ставка 16% при пролонгации...спасибо.

О, дуже радий, що підтягнулася пролонгація як треба. У разі чого, пишіть нам :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:16

  Sense Bank написав:
  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?

Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ярославе (чи краще капітане Підтримко? :))- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Запускаємо новий депозит "Швидкий"...
▪ ставки: у гривні — 13% річних...
Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:
▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;
▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...

А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:37

Re: Sense Bank

  Alien написав:...пшик
Ну так вони ж довго збиралися, все поглядали, що буде з ігроманами та й жаба таки задавила :mrgreen:
Ну хай ще подивляться, походють по ринку, ножкою пошаркають...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:40

  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Розірвав сьогодні максимальний, крім тіла 124808, ще отримав % 66 грн. Це вже все?
Я так розумію, що 3% застосували за ввесь попередній період. Чесно кажучи думав, що до 8-го рахують 10% на дострокове, а за дні з 9-го по ставці 3%. А якщо би вчора розірвав, то отримав би втричі більше. Ось така цікава сенсова математика.
Оновив МАБ, 1 міс відкрив.

Вітаю! Особливості депозиту "Максимальний" полягають в тому, що перерахування відбувається, якщо ви закриваєте/знімаєте за неповний календарний місяць розміщення.
Наприклад, ви оформили депозит 26.02, а вже 10.03 вирішили його закрити. Тому, щоб не було перерахування і не отримати 3%, то потрібно його закривати не 10.03, а 1.04 (у новому календарному місяці).

Про зміни є стаття для клієнтів у нашій БЗ: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4490310802 :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

З вашого посилання: "Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%)."
Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.
А якщо, наприклад, при багаторічному депо з виплатою в кінці банк надумав би поміняти ставку на від'ємну, то також би вирахували за всі попередні роки?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:50

  Alien написав:
  Sense Bank написав:
  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?

Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ярославе (чи краще капітане Підтримко? :))- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Запускаємо новий депозит "Швидкий"...
▪ ставки: у гривні — 13% річних...
Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:
▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;
▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...

А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик :(

Чомусь інформація, на котру ви посилаєтеся та надавалася вище трохи відрізняється.
Ось, дивлюся у статтю: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4490310802
По депозиту "Швидкий" - 12% для гривні, а не 13%
По "Прибутковому" - для строків розміщення 7 днів — 12% річних; для строків розміщення 14 днів — 13%.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:54

Sense Bank це якраз пояснити дуже просто. В тій статі на яку ви дали посилання - є примітка - оновлено 4 години тому. На відміну від форуму ваші колеги можуть у статтю вносити будь які правки. А ось на форумі лишився первісний текст яким він був 28 лютого. Думаю це очевидно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:57

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Чомусь інформація, на котру ви посилаєтеся та надавалася вище трохи відрізняється.

А чому? Ай я яй, а хто ж це підмінив?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:21

Ой+, Alien дякую. Не помітив, що інформація, до котрої посилалися аж за 28 лютого :roll:
Але вже актуальна, з новими ставками є тут (дублюю): https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4490310802
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:24

  Ой+ написав:З вашого посилання: "Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%)."
Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.
А якщо, наприклад, при багаторічному депо з виплатою в кінці банк надумав би поміняти ставку на від'ємну, то також би вирахували за всі попередні роки?

По депозиту Максимальний все вірно. По строковим, до кінця строку ставка була б без змін, а пролонгувався б уже по новій ставці.
Ось, маємо статтю на цю тему: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017674580 :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:02

  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.

По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ну якщо я правильно зрозумів то мені недорахували %, бо я вже вище писав скільки отримав, то виходить як 3% річних за 8 днів, а це суттєво менше як 10% річних за ці ж дні.
Ой+
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