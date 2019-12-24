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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:05
Ой+ написав: Sense Bank написав: Ой+ написав:
Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.
По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав
Ну якщо я правильно зрозумів то мені недорахували %, бо я вже вище писав скільки отримав, то виходить як 3% річних за 8 днів, а це суттєво менше як 10% річних за ці ж дні.
Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав
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Sense Bank
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