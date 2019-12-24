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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:05

  Ой+ написав:
  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.

По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ну якщо я правильно зрозумів то мені недорахували %, бо я вже вище писав скільки отримав, то виходить як 3% річних за 8 днів, а це суттєво менше як 10% річних за ці ж дні.

Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:26

Re: Sense Bank

Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.
Amid
 
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  #<1 ... 673674675676
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