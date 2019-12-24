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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:05
Ой+ написав: Sense Bank написав: Ой+ написав:
Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.
По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав
Ну якщо я правильно зрозумів то мені недорахували %, бо я вже вище писав скільки отримав, то виходить як 3% річних за 8 днів, а це суттєво менше як 10% річних за ці ж дні.
Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав
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Sense Bank
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Додано: Чет 09 бер, 2023 20:26
Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.
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Amid
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:32
при оформлении депо ШВИДКИЙ считает начисл проценты из расчета только 2 дня ! а закрытие 12 марта если с 09 марта оформление... т е 4 дня...
в чем прикол...?
первый день не считается и последний... зачем писали, что насчитывают за 3 дня? спасибо.
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rom888
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:41
в оповещении сенс супер апп
пропала полная инфа об изменении ставок и договора
...только анонс 28-02023
дайте пож-та ссылку на додаток 6 к договору. спасибо
п с
договор получила.. а в нем ссылка на додаток 6 \додатка нет в почт ящике\
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rom888
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43
rom888 написав:
при оформлении депо ШВИДКИЙ считает начисл проценты из расчета только 2 дня ! а закрытие 12 марта если с 09 марта оформление... т е 4 дня...
в чем прикол...?
первый день не считается и последний... зачем писали, что насчитывают за 3 дня? спасибо.
Якщо у вас депозит оформлено 09.03. Відсотки будуть нараховані за три дні (09.03, 10.03, 11.03). Виплачуються 12.03 (але так як 12.03 — неділя, то кошти прийдуть у понеділок - 13.03).
Хоч депозит на 3 дні, але технічно виходить строк 4 дні.
/капітан Підтримка, Ярослав
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Sense Bank
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43
Amid написав:
Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.
питання якими б я поцікавився на вашому місці
1) вартість вхідного свіфта + є ймовірність проблем із свіфтами, оскільки москальська альфа під санкціями і західні банки часто не розбираються що дві "альфи"
2) зараз банк як на мене в зоні "турбулентності" - он із першого разу не вийшло націоналізувати то вже депутани інший закон написали спеціально під Сенс,
якщо наніоналізація відбудеться - невідомо скільки то буде часу і як гладко вона пройде - є ризик заморозки коштів як на мене
3) поцікавтесь лімітами в місяць, тут наче стеля 200К грн в місяць - вам може бути замало
4) я б мабуть розглядав на вашому місці якісь закордонні дочки, але вирішувати вам
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greenozon
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