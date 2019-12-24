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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:05

  Ой+ написав:
  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.

По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ну якщо я правильно зрозумів то мені недорахували %, бо я вже вище писав скільки отримав, то виходить як 3% річних за 8 днів, а це суттєво менше як 10% річних за ці ж дні.

Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:26

Re: Sense Bank

Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:32

Re: Sense Bank

при оформлении депо ШВИДКИЙ считает начисл проценты из расчета только 2 дня ! а закрытие 12 марта если с 09 марта оформление... т е 4 дня...
в чем прикол...?
первый день не считается и последний... зачем писали, что насчитывают за 3 дня? спасибо.
rom888
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:41

Re: Sense Bank

в оповещении сенс супер апп
пропала полная инфа об изменении ставок и договора
...только анонс 28-02023

дайте пож-та ссылку на додаток 6 к договору. спасибо
п с
договор получила.. а в нем ссылка на додаток 6 \додатка нет в почт ящике\
rom888
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43

  rom888 написав:при оформлении депо ШВИДКИЙ считает начисл проценты из расчета только 2 дня ! а закрытие 12 марта если с 09 марта оформление... т е 4 дня...
в чем прикол...?
первый день не считается и последний... зачем писали, что насчитывают за 3 дня? спасибо.

Якщо у вас депозит оформлено 09.03. Відсотки будуть нараховані за три дні (09.03, 10.03, 11.03). Виплачуються 12.03 (але так як 12.03 — неділя, то кошти прийдуть у понеділок - 13.03).
Хоч депозит на 3 дні, але технічно виходить строк 4 дні.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43

  Amid написав:Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.


питання якими б я поцікавився на вашому місці
1) вартість вхідного свіфта + є ймовірність проблем із свіфтами, оскільки москальська альфа під санкціями і західні банки часто не розбираються що дві "альфи"
2) зараз банк як на мене в зоні "турбулентності" - он із першого разу не вийшло націоналізувати то вже депутани інший закон написали спеціально під Сенс,
якщо наніоналізація відбудеться - невідомо скільки то буде часу і як гладко вона пройде - є ризик заморозки коштів як на мене
3) поцікавтесь лімітами в місяць, тут наче стеля 200К грн в місяць - вам може бути замало
4) я б мабуть розглядав на вашому місці якісь закордонні дочки, але вирішувати вам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:08

  greenozon написав:
  Amid написав:Доброго вечора, вельмишановне панство. Звертаюся до Вас за порадою.
Нажаль, виникла необхідність відкриття ФОП 3ї групи з ЗЕД, з помірним income 10-15К$/місяць. Чи варто розглядати Альфу для відкриття фоповських рахунків (валютного та гривневого) з точки зору вигідності тарифів, чи немає тут приколів, накшталт, замовлення готівки за два тижні або необхідності завіренного перекладу кожного інвойсу з печатками. Плануєтьться половину знімати готівково, половину розкидати безготівково по різним банкам на рахуки/картки фізосіб. Можливо, інші банки вигідніші/безпроблемніші? Питаю тут, бо це одна з найактивніших гілок банків.


питання якими б я поцікавився на вашому місці
1) вартість вхідного свіфта + є ймовірність проблем із свіфтами, оскільки москальська альфа під санкціями і західні банки часто не розбираються що дві "альфи"
2) зараз банк як на мене в зоні "турбулентності" - он із першого разу не вийшло націоналізувати то вже депутани інший закон написали спеціально під Сенс,
якщо наніоналізація відбудеться - невідомо скільки то буде часу і як гладко вона пройде - є ризик заморозки коштів як на мене
3) поцікавтесь лімітами в місяць, тут наче стеля 200К грн в місяць - вам може бути замало
4) я б мабуть розглядав на вашому місці якісь закордонні дочки, але вирішувати вам

Закордонні дочки - ад та Ізраїль.
Приват рулить по всім вказанним параметрам, але треба знайти нормального менагера. І це головна проблема
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:31

  Sense Bank написав:
  rom888 написав:при оформлении депо ШВИДКИЙ считает начисл проценты из расчета только 2 дня ! а закрытие 12 марта если с 09 марта оформление... т е 4 дня...
в чем прикол...?
первый день не считается и последний... зачем писали, что насчитывают за 3 дня? спасибо.

Якщо у вас депозит оформлено 09.03. Відсотки будуть нараховані за три дні (09.03, 10.03, 11.03). Виплачуються 12.03 (але так як 12.03 — неділя, то кошти прийдуть у понеділок - 13.03).
Хоч депозит на 3 дні, але технічно виходить строк 4 дні.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)


внимание!!! читайте все внимательно
сумма процентов насчитана только за 2 дня!!!
и это заметила не только я ..назад прлистайте форум за 9 марта и увидите...картинку
можете проверить на своем примере не доведя оформление договора до конца...
rom888
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:33

Re: Sense Bank

обычно перв день и последний не учитывается ...так и есть...но зачем вводить клиенттов в оману!!!
rom888
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:36

Re: Sense Bank

  rom888 написав:внимание!!! читайте все внимательно

та то только картинка у Сенсе :mrgreen:
Давайте подождем таки 3 дня, посмотрим шо када реально начислят.
Тут всегда весело :lol:
Предлагаю таки кэпа разжаловать в хорунжего :mrgreen:
Amethyst
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