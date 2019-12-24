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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:49
Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:08
да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:11
я в чат боте написала...пока добилась.чтобы все уразумели...охохо...
сказали что будут исправления якобы...
тестируем сырое "произведение"...столько времени ходит на это...
мира!
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:45
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