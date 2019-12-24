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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:49

Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:08

  greenozon написав:Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/


да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:11

  Amethyst написав:
  rom888 написав:внимание!!! читайте все внимательно

та то только картинка у Сенсе :mrgreen:
Давайте подождем таки 3 дня, посмотрим шо када реально начислят.
Тут всегда весело :lol:
Предлагаю таки кэпа разжаловать в хорунжего :mrgreen:


я в чат боте написала...пока добилась.чтобы все уразумели...охохо...
сказали что будут исправления якобы...
тестируем сырое "произведение"...столько времени ходит на это...
мира!
rom888
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:45

  cohan написав: таки пропустят через националнизацию... остается надеяться на приватовский вариант
А могут быть другие варианты?
не национализация, а ВА и через Фонд?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:06

  flysoulfly написав:
  cohan написав: таки пропустят через националнизацию... остается надеяться на приватовский вариант
А могут быть другие варианты?
не национализация, а ВА и через Фонд?


ну судя по принимаемому закону (не компенсируют собственникам если какие средства хранились), не должно быть ВА, но после номера с Фридом ничему не удивлюсь
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:00

При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:07

  maniachello написав:При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?

А який депозит та на який термін намагаєтесь відкрити ?
/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:18

  Sense Bank написав:
  maniachello написав:При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?

А який депозит та на який термін намагаєтесь відкрити ?
/Андрій

А не имеет значения, какой депозит - сообщение об ошибке выдаётся сразу при нажатии на "Відкрити депозит"
maniachello
 
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