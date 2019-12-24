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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:49
Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкційhttps://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:08
да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант
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cohan
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:11
Amethyst написав: rom888 написав:
внимание!!! читайте все внимательно
та то только картинка у Сенсе
Давайте подождем таки 3 дня, посмотрим шо када реально начислят.
Тут всегда весело
Предлагаю таки кэпа разжаловать в хорунжего
я в чат боте написала...пока добилась.чтобы все уразумели...охохо...
сказали что будут исправления якобы...
тестируем сырое "произведение"...столько времени ходит на это...
мира!
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rom888
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:45
cohan написав:
таки пропустят через националнизацию... остается надеяться на приватовский вариант
А могут быть другие варианты?
не национализация, а ВА и через Фонд?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:06
flysoulfly написав: cohan написав:
таки пропустят через националнизацию... остается надеяться на приватовский вариант
А могут быть другие варианты?
не национализация, а ВА и через Фонд?
ну судя по принимаемому закону (не компенсируют собственникам если какие средства хранились), не должно быть ВА, но после номера с Фридом ничему не удивлюсь
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cohan
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:00
При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?
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maniachello
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:07
maniachello написав:
При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?
А який депозит та на який термін намагаєтесь відкрити ?
/Андрій
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:18
Sense Bank написав: maniachello написав:
При попытке открыть депозит в супер-приложухе, пишет "Упс, щось пішло не так"
Всё, банк сломался?
А який депозит та на який термін намагаєтесь відкрити ?
/Андрій
А не имеет значения, какой депозит - сообщение об ошибке выдаётся сразу при нажатии на "Відкрити депозит"
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maniachello
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
таки пропустят через националнизацию... остается надеяться на приватовский вариант
А могут быть другие варианты?
не национализация, а ВА и через Фонд?
ну судя по принимаемому закону (не компенсируют собственникам если какие средства хранились), не должно быть ВА, но после номера с Фридом ничему не удивлюсь
просто чуйка: если я на последние не открою
тут конверт - никакой ВА не будет
.
Лучше б курс конверта подняли, шоб и не соваться зря
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 10 бер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:29
maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense
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