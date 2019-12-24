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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50

  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)
maniachello
 
Повідомлень: 234
З нами з: 25.03.08
Подякував: 66 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)


Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11540
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
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  #<1 ... 675676677678
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