Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50
Sense Bank написав: maniachello
Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense
Самая новая, которая есть в гугло-маркете
maniachello
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11
maniachello написав: Sense Bank написав: maniachello
Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense
Самая новая, которая есть в гугло-маркете
Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝
/Андрій
Sense Bank
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59
cohan написав:
да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант
Де пропустять - у нас чи в педерації?
Фрідман і Авен продають свої частки в
російському
Альфа-Банку за $2,3 млрд, щоб з них зняли санкції – FT
https://forbes.ua/news/fridman-i-aven-p ... 2023-12272
«Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбутися своїх російських активів, щоб санкції були зняті», – сказало одне із джерел видання.
Позбавлення головного російського активу не гарантує бізнесменам зняття санкцій, які ЄС має продовжити 15 березня.
Чи прямо націоналізуємо в раші?
Ой+
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18
У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
AZTECA
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25
AZTECA написав:
У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний
/Андрій
Sense Bank
Представник банку
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