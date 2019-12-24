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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50

  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)


Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

  cohan написав:
  greenozon написав:Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/


да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант

Де пропустять - у нас чи в педерації?
Фрідман і Авен продають свої частки в російському Альфа-Банку за $2,3 млрд, щоб з них зняли санкції – FT https://forbes.ua/news/fridman-i-aven-p ... 2023-12272
«Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбутися своїх російських активів, щоб санкції були зняті», – сказало одне із джерел видання.
Позбавлення головного російського активу не гарантує бізнесменам зняття санкцій, які ЄС має продовжити 15 березня.

Чи прямо націоналізуємо в раші?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18

У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25

  AZTECA написав:У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?


Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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