RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50

  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)
maniachello
 
Повідомлень: 235
З нами з: 25.03.08
Подякував: 66 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)


Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

  cohan написав:
  greenozon написав:Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/


да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант

Де пропустять - у нас чи в педерації?
Фрідман і Авен продають свої частки в російському Альфа-Банку за $2,3 млрд, щоб з них зняли санкції – FT https://forbes.ua/news/fridman-i-aven-p ... 2023-12272
«Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбутися своїх російських активів, щоб санкції були зняті», – сказало одне із джерел видання.
Позбавлення головного російського активу не гарантує бізнесменам зняття санкцій, які ЄС має продовжити 15 березня.

Чи прямо націоналізуємо в раші?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5685
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18

У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
AZTECA
 
Повідомлень: 61
З нами з: 28.02.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25

  AZTECA написав:У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?


Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:34

  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.

По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Отримав виписку - привожу частину за березень:
Повинно бути нараховано відсотків до кінця строку депозиту |
|------------------------------------------------------------------------|
| З | До | Дні | Сума |% ставка | Сума %% |
|------------------------------------------------------------------------|
| | 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 14| 335.11


Утримано:

|------------------------------------------------------------------------|
| 01.03.2023|01.03.2023| 1| 123,800.00| 11| 37.31|
| 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 11| 263.29|
|------------------------------------------------------------------------|
| Утримано: 09.03.2023| 300.60|
|

Сплачено відсотків |
09.03.2023| 66.00|

Тобто перерахунок по ставці 3% зроблено з 1-го числа, що я і висвітлюю.
Цікавий підхід, тобто розірвавши в попередній день отримав би більше.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5685
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24

Ой+

у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%

я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%
rom888
 
Повідомлень: 187
З нами з: 22.06.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 675676677678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, klug, kostya77, liliya_logical, Lost, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 105, 106, 107
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1066 196975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 16:07
ramaz
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.