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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11
Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝
/Андрій
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59
Де пропустять - у нас чи в педерації?
Чи прямо націоналізуємо в раші?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18
У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25
Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний
/Андрій
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:34
Отримав виписку - привожу частину за березень:
Повинно бути нараховано відсотків до кінця строку депозиту |
|------------------------------------------------------------------------|
| З | До | Дні | Сума |% ставка | Сума %% |
|------------------------------------------------------------------------|
| | 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 14| 335.11
Утримано:
|------------------------------------------------------------------------|
| 01.03.2023|01.03.2023| 1| 123,800.00| 11| 37.31|
| 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 11| 263.29|
|------------------------------------------------------------------------|
| Утримано: 09.03.2023| 300.60|
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Сплачено відсотків |
09.03.2023| 66.00|
Тобто перерахунок по ставці 3% зроблено з 1-го числа, що я і висвітлюю.
Цікавий підхід, тобто розірвавши в попередній день отримав би більше.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24
Ой+
у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%
я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%
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