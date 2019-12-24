да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант
Де пропустять - у нас чи в педерації?
Фрідман і Авен продають свої частки в російському Альфа-Банку за $2,3 млрд, щоб з них зняли санкції – FT https://forbes.ua/news/fridman-i-aven-p ... 2023-12272 «Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбутися своїх російських активів, щоб санкції були зняті», – сказало одне із джерел видання. Позбавлення головного російського активу не гарантує бізнесменам зняття санкцій, які ЄС має продовжити 15 березня.
Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.
По депозиту Максимальний все вірно. /капітан Підтримка, Ярослав Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити. /капітан Підтримка, Ярослав
Отримав виписку - привожу частину за березень: Повинно бути нараховано відсотків до кінця строку депозиту | |------------------------------------------------------------------------| | З | До | Дні | Сума |% ставка | Сума %% | |------------------------------------------------------------------------| | | 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 14| 335.11
у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%
я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%
если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10% так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада... если процентная ставка не меняется то понятно... а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\ но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и \ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\... может пойдут навстречу..
rom888 написав:у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10% я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10% если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10% так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада... если процентная ставка не меняется то понятно... а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\ но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и \ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\... может пойдут навстречу..
Це якраз витяг отриманий від підтримки. Моя логіка, що за дні до 8-го мали все ж таки рахувати при розриві 10%, а вже після по 3%. Але банк вважає інакше і всі дні по 3%, тобто нарахували 14% і утримали 11%. Треба було ще 1-го закривати, ну та бог з ними. Буду тепер по мірі закінчення термінів покидати. А є з чим виходити. По ОВДП дохідність до речі по тим самим випускам значно нижча ніж в конкурентів - бачу і на 5% менше. До речі зразу виникає питання, якщо хтось залишився на цьому виді депо, то він за ввесь березень отримає 7%, чи все ж таки за 1-8.03 14%?
rom888 написав:у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10% ..
Це якраз витяг отриманий від підтримки. Моя логіка, що за дні до 8-го мали все ж таки рахувати при розриві 10%, а вже після по 3%. Але банк вважає інакше і всі дні по 3%, тобто нарахували 14% і утримали 11%. Треба було ще 1-го закривати, ну та бог з ними. Буду тепер по мірі закінчення термінів покидати. А є з чим виходити. По ОВДП дохідність до речі по тим самим випускам значно нижча ніж в конкурентів - бачу і на 5% менше. До речі зразу виникає питання, якщо хтось залишився на цьому виді депо, то він за ввесь березень отримає 7%, чи все ж таки за 1-8.03 14%?
надо договор максимальный внимат прочесть насчет закрытия при смене ставки и есть ли в договоре такой пункт...и посмотреть к договору додатки, если они есть... ..это важно..и если эти моменты не оговорены, можете требовать перерасчета и возврата денег... но это вам решать... п с я вообще была удивлена, что по такому депозиту, который клиент уже заключил могут изменить ставку \при заключении нового-логично, расчет по новой ставке, если были изменения\......наверное где-то прописано...я не смотрела..решила пойти простым путем и не трепать себе нервы...