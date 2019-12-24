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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50

  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:maniachello Додаток у вас оновлений до останньої версії ? Просто подібна проблема спостерігалась вчора на старій версії Sense

Самая новая, которая есть в гугло-маркете 8)


Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

  cohan написав:
  greenozon написав:Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/9/697870/


да, таки пропустят через национализацию... остается надеяться на приватовский вариант

Де пропустять - у нас чи в педерації?
Фрідман і Авен продають свої частки в російському Альфа-Банку за $2,3 млрд, щоб з них зняли санкції – FT https://forbes.ua/news/fridman-i-aven-p ... 2023-12272
«Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбутися своїх російських активів, щоб санкції були зняті», – сказало одне із джерел видання.
Позбавлення головного російського активу не гарантує бізнесменам зняття санкцій, які ЄС має продовжити 15 березня.

Чи прямо націоналізуємо в раші?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18

У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25

  AZTECA написав:У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?


Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:34

  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Тобто я не міг інакше розуміти, як що до 8-го березня нарахують при достроковому розірванні 10%, а вже з 9-го буде діяти 3%.

По депозиту Максимальний все вірно.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Тоді давайте будемо перераховувати, але для цього, я вже йду до вас у ПП, щоб отримати ваші дані та все перевірити.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Отримав виписку - привожу частину за березень:
Повинно бути нараховано відсотків до кінця строку депозиту |
|------------------------------------------------------------------------|
| З | До | Дні | Сума |% ставка | Сума %% |
|------------------------------------------------------------------------|
| | 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 14| 335.11


Утримано:

|------------------------------------------------------------------------|
| 01.03.2023|01.03.2023| 1| 123,800.00| 11| 37.31|
| 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 11| 263.29|
|------------------------------------------------------------------------|
| Утримано: 09.03.2023| 300.60|
|

Сплачено відсотків |
09.03.2023| 66.00|

Тобто перерахунок по ставці 3% зроблено з 1-го числа, що я і висвітлюю.
Цікавий підхід, тобто розірвавши в попередній день отримав би більше.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24

Ой+

у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%

я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%

если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10%
так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада...
если процентная ставка не меняется то понятно...
а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\
но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и
\ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\...
может пойдут навстречу..
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:25

Re: Sense Bank

  rom888 написав:у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%
я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%
если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10%
так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада...
если процентная ставка не меняется то понятно...
а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\
но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и
\ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\...
может пойдут навстречу..

Це якраз витяг отриманий від підтримки. Моя логіка, що за дні до 8-го мали все ж таки рахувати при розриві 10%, а вже після по 3%. Але банк вважає інакше і всі дні по 3%, тобто нарахували 14% і утримали 11%. Треба було ще 1-го закривати, ну та бог з ними. Буду тепер по мірі закінчення термінів покидати. А є з чим виходити.
По ОВДП дохідність до речі по тим самим випускам значно нижча ніж в конкурентів - бачу і на 5% менше.
До речі зразу виникає питання, якщо хтось залишився на цьому виді депо, то він за ввесь березень отримає 7%, чи все ж таки за 1-8.03 14%?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:49

  Ой+ написав:
  rom888 написав:у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%
..


Це якраз витяг отриманий від підтримки. Моя логіка, що за дні до 8-го мали все ж таки рахувати при розриві 10%, а вже після по 3%. Але банк вважає інакше і всі дні по 3%, тобто нарахували 14% і утримали 11%. Треба було ще 1-го закривати, ну та бог з ними. Буду тепер по мірі закінчення термінів покидати. А є з чим виходити.
По ОВДП дохідність до речі по тим самим випускам значно нижча ніж в конкурентів - бачу і на 5% менше.
До речі зразу виникає питання, якщо хтось залишився на цьому виді депо, то він за ввесь березень отримає 7%, чи все ж таки за 1-8.03 14%?


надо договор максимальный внимат прочесть насчет закрытия при смене ставки и есть ли в договоре такой пункт...и посмотреть к договору додатки, если они есть...
..это важно..и если эти моменты не оговорены, можете требовать перерасчета и возврата денег... но это вам решать...
п с
я вообще была удивлена, что по такому депозиту, который клиент уже заключил могут изменить ставку \при заключении нового-логично, расчет по новой ставке, если были изменения\......наверное где-то прописано...я не смотрела..решила пойти простым путем и не трепать себе нервы...
rom888
 
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