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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:50
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:11
Я вас зрозумів. Остання це добре, але не добре, що не працює 😅 Зараз напишу вам в особисті для уточнення деталей 🤝
/Андрій
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59
Де пропустять - у нас чи в педерації?
Чи прямо націоналізуємо в раші?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:18
У всех при оформлении депозита "Швидкий" переключатели "Виплата % в кінці терміну" и "Пролонгація депозиту" невозможно выключать/включать?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25
Стосовно пролонгації, то вона йде за замовчуванням, але після оформлення депозиту її можна буде відключити. Щодо нарахування %%, то вона відбувається в кінці строку, тому цей повзунок і не активний
/Андрій
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:34
Отримав виписку - привожу частину за березень:
Повинно бути нараховано відсотків до кінця строку депозиту |
|------------------------------------------------------------------------|
| З | До | Дні | Сума |% ставка | Сума %% |
|------------------------------------------------------------------------|
| | 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 14| 335.11
Утримано:
|------------------------------------------------------------------------|
| 01.03.2023|01.03.2023| 1| 123,800.00| 11| 37.31|
| 02.03.2023|08.03.2023| 7| 124,808.67| 11| 263.29|
|------------------------------------------------------------------------|
| Утримано: 09.03.2023| 300.60|
|
Сплачено відсотків |
09.03.2023| 66.00|
Тобто перерахунок по ставці 3% зроблено з 1-го числа, що я і висвітлюю.
Цікавий підхід, тобто розірвавши в попередній день отримав би більше.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24
Ой+
у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%
я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%
если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10%
так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада...
если процентная ставка не меняется то понятно...
а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\
но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и
\ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\...
может пойдут навстречу..
Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:25
Re: Sense Bank
Це якраз витяг отриманий від підтримки. Моя логіка, що за дні до 8-го мали все ж таки рахувати при розриві 10%, а вже після по 3%. Але банк вважає інакше і всі дні по 3%, тобто нарахували 14% і утримали 11%. Треба було ще 1-го закривати, ну та бог з ними. Буду тепер по мірі закінчення термінів покидати. А є з чим виходити.
По ОВДП дохідність до речі по тим самим випускам значно нижча ніж в конкурентів - бачу і на 5% менше.
До речі зразу виникає питання, якщо хтось залишився на цьому виді депо, то він за ввесь березень отримає 7%, чи все ж таки за 1-8.03 14%?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:49
надо договор максимальный внимат прочесть насчет закрытия при смене ставки и есть ли в договоре такой пункт...и посмотреть к договору додатки, если они есть...
..это важно..и если эти моменты не оговорены, можете требовать перерасчета и возврата денег... но это вам решать...
п с
я вообще была удивлена, что по такому депозиту, который клиент уже заключил могут изменить ставку \при заключении нового-логично, расчет по новой ставке, если были изменения\......наверное где-то прописано...я не смотрела..решила пойти простым путем и не трепать себе нервы...
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:45
Re: Sense Bank
Так коли потрібно скасовувати пролонгацію/розривати триденні депозити?
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