Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24

Ой+



у вас ошибка,,при закрытии вклада ставка не 14% а 10%



я закрывала 8го и посчитали все верно...за 7 дней по ставке 10%



если бы закрыли 8го то получили бы чистыми 192.68 грн за 7 дней по ставке 10%

так как депо фактич бессрочный \ до востребования как бы, то в любой момент можно закрыть по условиям!!! вклада...

если процентная ставка не меняется то понятно...

а если меняется и клиент не согласен, то надо закрыть вклад до вступления изменений в силу...иначе потеря...\я так понимаю...\

но вы напишите в банк и обьясните ситуацию...пусть обьяснят..и

\ так как там была путаница не только с максимальн....то такие проценты..то сякие...\...

может пойдут навстречу..